Os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Évora vão estar sob aviso amarelo entre as 03:00 e as 15:00 de quinta-feira, devido à previsão de "períodos de chuva, por vezes forte e persistente".

De acordo com o comunicado do IPMA, o distrito de Faro estará sob aviso amarelo entre as 12:00 e a 18:00 de quinta-feira, enquanto o distrito de Portalegre estará sob o mesmo aviso entre as 06:00 e as 15:00 de quinta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

