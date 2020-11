De acordo com uma nota da Autoridade de Saúde, desde o início da pandemia de covid-19 registaram-se nos Açores 796 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando neste momento ativos 310 casos positivos: 243 em São Miguel, 62 na ilha Terceira, dois na ilha de São Jorge e três no Faial.

Já recuperaram 392 pessoas, duas nas últimas 24 horas, na ilha Terceira.

Existem atualmente 26 cadeiras de transmissão ativas: 19 na ilha de São Miguel, cinco na ilha Terceira, uma na ilha de São Jorge e outra partilhada entre as ilhas de São Miguel e de São Jorge.

Em São Miguel foram detetadas cinco novas cadeias de transmissão, no âmbito das quais foram diagnosticadas quatro mulheres, com idades entre os 27 e os 62 anos, e três homens, entre os 14 e os 57 anos.

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, no decurso da investigação de uma cadeira de transmissão associada a uma creche em Ponta Delgada (São Miguel), que tinha sido reportada no sábado, foram detetados dois casos positivos, uma mulher de 20 anos e um bebé de cinco meses.

Na ilha Terceira, foram detetados quatro casos positivos (três mulheres e um homem) relacionados com uma cadeia de transmissão associada a um restaurante na freguesia de São Mateus.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.381.915 mortos resultantes de mais de 58,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.897 pessoas dos 260.758 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

VAM // TDI

Lusa/fim