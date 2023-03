O evento de três dias no Lago Nam Van acontece durante o Festival Duanwu (Festival do Barco do Dragão).

As regatas locais estão agendadas para 17 e 18 e as de nível internacional para 22 de junho, disse o presidente do Instituto do Desporto, Pun Weng Kun, numa conferência de imprensa.

A iniciativa é organizada pelo Instituto do Desporto, a operadora de casinos SJM e a Associação de Barcos-Dragão de Macau, prevendo-se a participação de um total de 168 equipas locais.

A organização disse que vai convidar equipas da China continental e do estrangeiro para participarem nas regatas "a fim de elevar o nível de competição e intensificar o intercâmbio desportivo entre as diferentes regiões".

O barco-dragão é uma embarcação originária da região do Delta do Rio das Pérolas, no sul da província chinesa de Guangdong.

As regatas destas tradicionais embarcações a remos datam de há mais de dois mil anos e estrearam-se em Hong Kong como um evento desportivo internacional em 1976.

