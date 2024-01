O apoio que já vinha sendo dado por este organismo das Nações Unidas às crianças vai ser reforçado e está agendada para quinta-feira a cerimónia de assinatura do acordo de financiamento, a ter lugar em Bissau, na sala de conferências do PAM.

O acordo vai traduzir-se no "fornecimento de 247 toneladas de peixe enlatado a 178.000 alunos do ensino primário, nas 852 escolas abrangidas pelo programa de alimentação escolar em toda a Guiné-Bissau", segundo os responsáveis.

O PAM explica, em comunicado, que "colabora com o Governo da Guiné-Bissau, através do Ministério da Educação Nacional, Ensino Superior e Investigação Científica, para fornecer refeições quentes diárias às crianças do ensino básico, incluindo crianças com deficiência".

Para além do peixe enlatado adquirido com o apoio do Japão, as refeições escolares do PAM incluem alimentos comprados localmente.

A aquisição de produtos locais contribui, também, "para a melhoria do rendimento, da segurança alimentar e da resiliência dos pequenos agricultores", salientam os responsáveis.

Para a cerimónia de assinatura do acordo está anunciada a presença de representantes do Ministério da Educação Nacional, Ensino Superior e Investigação Científica, do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e do Ministério da Mulher, da Família e da Solidariedade Social.

HFI // MLL

Lusa/Fim