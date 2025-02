O grupo islamita ofereceu aos reféns israelitas libertados uma ampulheta com a mensagem "O tempo está a esgotar-se".

O Hamas entregou os reféns israelitas Alexander (Sasha) Troufanov, Iair Horn e Sagui Dekel-Chen ao Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), numa cerimónia em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, que foi transmitida pela rede Al Jazeera.

O CICV irá agora escoltou os reféns, aparentemente em bom estado de saúde, até às forças israelitas estacionadas no enclave, que os levarão para fora da Faixa de Gaza para se reunirem com as suas famílias.

A libertação deverá preceder a libertação por Israel, mais tarde, de mais de 360 prisioneiros palestinianos, na sexta troca entre as duas partes, no âmbito do cessar-fogo em Gaza.

A libertação aconteceu ao abrigo do acordo de tréguas firmado entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas, que também prevê a libertação de prisioneiros palestinianos.

O Hamas confirmou na quinta-feira a libertação dos reféns, após três dias de impasse, com o grupo palestiniano denunciar "obstáculos" colocados por Israel - e finalmente removidos, segundo os mediadores internacionais - à aplicação do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, nomeadamente sobre a logística da entrada de ajuda no enclave e novos ataques israelitas em zonas teoricamente seguras.

A controversa proposta do Presidente dos EUA, Donald Trump, de retirar mais de dois milhões de palestinianos de Gaza e instalá-los noutros locais da região contribuiu também para lançar mais dúvidas sobre o futuro do cessar-fogo.

