De acordo com os dados hoje divulgados pelo serviço estatístico da UE, o Conselho tinha fixado uma meta de 15% de redução do consumo de gás natural para o período entre agosto de 2022 e março de 2023, face à média do mesmo período dos cinco anos anteriores, como parte do plano de redução da dependência energética face à Rússia.

Só cinco Estados-membros falharam a meta fixada de 15% de redução de consumo de gás: a Eslováquia (-1,0%), Espanha (-10,8%), Polónia (-12,5%), Eslovénia (-13,8%) e Bélgica (-14,5%), com Malta a registar um aumento de 12,7%.

A Finlândia (-55,7%), a Lituânia (-40,5%) e a Suécia (-37,2%) apresentaram os maiores recuos no consumo de gás natural entre agosto de 2022 e março de 2023, face ao período de referência.

Em Portugal, a redução foi em linha com o objetivo traçado.

IG // MSF

Lusa/fim