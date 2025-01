Fontes oficiais citadas pelo jornal The Washington Post indicam que as equipas de resgate não precisaram o número de corpos recuperados, afirmando, no entanto, que não foi encontrado nenhum sobrevivente.

Um avião da companhia American Airlines que transportava 60 passageiros e quatro tripulantes colidiu na noite de quarta-feira com um helicóptero do exército durante a aterragem no aeroporto Ronald Reagan, perto de Washington, dando início a uma grande operação de busca e salvamento no Rio Potomac, onde caíram as aeronaves.

Três soldados estavam a bordo do helicóptero, disse um oficial do Exército.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) declarou que o acidente ocorreu por volta das 21:00 de quarta-feira, no horário local (02:00 de hoje em Lisboa).

O avião regional proveniente de Wichita, no estado do Kansas, colidiu com um helicóptero militar, que realizava um voo de treino, durante a aproximação à pista do aeroporto, em Washington.

Um grupo de patinadores artísticos, os seus treinadores e familiares viajavam no avião da American Airlines, de acordo com a Federação de Patinagem Artística dos Estados Unidos (U.S. Figure Skating), acrescentando que o grupo estava a regressar de um evento em Wichita, no Kansas.

Não são conhecidas ainda as causas da colisão, mas todas as descolagens e aterragens do aeroporto foram interrompidas enquanto as equipas de mergulho inspecionam o local e os helicópteros das agências de segurança e resgate sobrevoavam o local em busca de corpos.

O acidente ocorreu num dos espaços aéreos mais controlados e monitorizados do mundo, a pouco mais de cinco quilómetros a sul da Casa Branca e do Congresso norte-americano.

Deus os abençoe", disse, inicialmente, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, num comunicado, dizendo que tinha sido "totalmente informado do terrível acidente".

Mais tarde, na sua rede social Truth Social, o Presidente disse que a colisão "devia ter sido evitada".

