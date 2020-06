"Acho que [a recuperação económica portuguesa] vai ser lenta, porque nós temos aqui a erupção de um fator novo que também tem consequências económicas que é o medo", afirmou o responsável, em entrevista à Lusa.

"Portanto, o regresso das pessoas à normalidade vai ser mais lento, estamos a ver nas reações. Há vários setores da população que têm reações diferentes, é aquilo que se chama a economia zombie, vamos ter aqui uma economia a funcionar a 70%, 80%, se tanto", prosseguiu.

"E basta isso para afetar todas as cadeias logísticas, as cadeias de transporte e de criar dificuldades na recuperação da economia, vamos ter isso durante algum tempo. Penso que até se descobrir a vacina realmente vai ser um período difícil", considerou.

Questionado sobre o horizonte temporal desta recuperação, Costa Silva recordou que "quando a SIDA surgiu a demora foi de seis anos até ter o primeiro tratamento eficaz".

Agora, "não digo que vamos passar seis anos, mas a vacina pode eventualmente não surgir de um dia para o outro. Portanto, se tivermos mais um ano nesta situação isso tem efeitos já lesivos significativos na economia, para além daqueles que existiam", salientou.

"E atenção que a economia portuguesa estava a crescer, mas mesmo assim o crescimento ainda era um crescimento lento, como em toda a zona europeia. Portanto, temos aqui a retração provocada nesta crise sobre um paradigma de crescimento que já por si era lento, e isso é outra coisa que nós temos nas sociedades ocidentais", disse.

Questionado sobre se a dívida portuguesa condiciona ou pode condicionar o seu plano de recuperação económica de Portugal, António Costa Silva disse que "tudo depende de como é que os recursos financeiros que a União Europeia vai providenciar chegarem ao país".

Ou seja, "o desenho que existe atualmente" é de que "grande parte desses recursos vão chegar sob forma de subvenções". Se forem subvenções, "não vão afetar a dívida pública portuguesa, se vierem sob a forma de empréstimos poderão afetar", prosseguiu o gestor.

"Sabemos muito bem que uma dívida elevada funciona como uma espécie de inibidor do crescimento e, portanto, é muito importante aí o país também lutar ao nível da União Europeia para realmente haver grande parte -- como defendeu a presidente da Comissão Europeia -- que venha sob a forma de subvenções, para impedir que a dívida dos países seja sobrecarregada numa fase de si que já é muito difícil", considera.

"Penso que isso pode ser atingido, aliás, a União Europeia está a dar sinais muito claros a esse nível de que terá provavelmente aqui um novo quadro mental, estou muito esperançado", afirmou.

Relativamente à reindustrialização, no qual Portugal tem de estar alinhado com os propósitos da União Europeia, António Costa e Silva referiu que o bloco europeu "está a estudar isso" e a "definir exatamente" o que "significa a autonomia estratégica da Europa nos vários setores da economia".

Defendeu que Portugal deve "sintonizar-se com isso e analisar as suas valências internas e ver como é que pode capitalizar essa reorganização, sobretudo, das cadeias logísticas, aproveitando as potencialidades da indústria nacional".

No entanto, admitiu que a reconversão está "muito dependente também daquilo que for o programa europeu".

