Mercado antigo, artesãos, mercadores, jogos tradicionais, várias tabernas e casas de pasto, um jornal com notícias daquele ano - "O Rebelde Leiriense" - e até um cabaré ajudam a reconstituir o centro histórico de Leiria de há cem anos

"Durante dois dias, aquela parte da cidade ganha uma dinâmica diferente através da representação dos costumes, dos usos, dos comportamentos, das memórias, das crenças e da religiosidade da comunidade leiriense", antecipou à agência Lusa a vereadora da Cultura.

Segundo Anabela Graça, entre 27 e 28 de maio "artesãos e mercadores, trabalhando ao vivo, mostrarão a respetiva arte do saber-fazer", enquanto "as vendedeiras ostentarão o melhor que as aldeias têm, com produtos frescos e deliciosos".

"Os jogos tradicionais proporcionarão brincadeiras entre filhos, pais e avós, para esquecerem as viciantes novas tecnologias. No meio de todo este ambiente de há 100 anos, não faltará a atuação da banda 'Tap noir' e a procissão com ofertas, andores e fogaças", avançou.

Há um século, Leiria, "assim como o país, vivia um tempo difícil":

"Em 1923 ainda se estava no rescaldo da I Guerra Mundial, que amedrontou as pessoas durante anos. O país era uma jovem república, com constantes alterações na presidência. A cidade tentava reorganizar-se, tanto no ponto de vista administrativo, como social, económico e até no aspeto de organização arquitetónica e funcional do seu espaço urbano".

Contudo, era já uma época em que "existia uma cidade a querer despertar", mesmo que o quotidiano fosse muito marcado "com um conjunto de situações que passavam pelas questões agrícolas, com realce para a vinicultura", bem presente "nas imensas tabernas" características do centro urbano.

"Era uma cidade que parecia estar longe de tudo, mas nos momentos relacionados com os mercados, feiras e religião, enchia com a população oriunda das freguesias e concelhos vizinhos", recorda Anabela Graça.

É essa vivência que se quer recuperar em "Leiria há 100 anos", num "momento único para as famílias se reunirem, com as diversas gerações, em redor de uma Leiria de outros tempos".

A produção de "Leiria Há 100 anos" envolve 18 grupos de folclore do concelho, nove grupos de teatro, quatro grupos etnográficos de outras regiões do país, cerca de três dezenas de mercadores e artesãos, num total de participantes que se aproxima do milhar de pessoas.

A recriação vai decorrer num perímetro que envolve a Fonte Luminosa, Jardim Luís de Camões, Praça Rodrigues Lobo, Largo 5 de Outubro, Largo Goa Damão e Diu e Largo Papa, avança o município de Leiria.

