Recolhidas 150 toneladas de algas em duas praias de Ponta Delgada

A autarquia de Ponta Delgada, nos Açores, recolheu 150 toneladas de algas nas praias das Milícias e do Pópulo, com o objetivo de "mitigar a concentração" da espécie nas praias do concelho, foi hoje anunciado.