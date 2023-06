"Não há prorrogação [do prazo do recenseamento eleitoral], o que há é uma extensão do horário", afirmou à Lusa o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Paulo Cuinica.

Cuinica avançou que os órgãos eleitorais decidiram que os postos de recenseamento encerram hoje às 22:00 e no sábado, último dia da operação, às 00:00.

Antes da decisão do alargamento do horário, os postos de recenseamento fechavam às 17:00.

Em comunicado divulgado hoje, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) justificou a extensão com "as enchentes que se verificam em alguns postos de recenseamento".

A oposição moçambicana tem exigido a prorrogação do prazo, apontando diversas irregularidades que supostamente impediram o registo de mais votantes.

O recenseamento para as eleições autárquicas de 11 de outubro arrancou em 20 de abril, prevendo-se a inscrição de cerca de 10 milhões de eleitores.

As próximas eleições autárquicas, as sextas deste tipo na história do país, serão realizadas em 65 municípios em Moçambique.

