"Atingimos 98,23% dos eleitores previstos", disse Gibril Baldé, diretor-geral do GTAPE, durante uma conferência de imprensa, na sede daquele gabinete, em Bissau, para fazer um balanço do recenseamento eleitoral, que contou também com a presença do novo secretário de Estado da Administração Territorial, Fernando Mendes.

O recenseamento na Guiné-Bissau deveria ter terminado na sexta-feira, mas foi prolongado por mais duas semanas, na quinta-feira, pelo Governo, a pedido do GTAPE.

"A prorrogação acontece porque ainda há cidadãos nas filas das brigadas de recenseamento e não podem ser privados dos seus direitos", explicou o diretor-geral do GTAPE.

Questionado o secretário de Estado da Administração Territorial sobre o pedido de uma auditoria internacional ao recenseamento pedido por um grupo de partidos, Fernando Mendes disse que o "Governo não tem nenhuma objeção".

"O Governo não tem nenhuma objeção em que se faça até porque o espírito deste recenseamento e deste Governo é de uma gestão rigorosa e transparente", salientou.

O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, dissolveu a Assembleia Nacional em maio em 2022 e marcou eleições legislativas para 18 de dezembro do mesmo ano, mas o Governo, após encontros com os partidos políticos, propôs que fossem adiadas para maio.

Umaro Sissoco Embaló marcou o escrutínio para 04 de junho.

MSE // JPS

Lusa/Fim