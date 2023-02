Recenseadas mais de 884 mil pessoas para votar nas legislativas da Guiné-Bissau

O diretor-geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (GTAPE) da Guiné-Bissau, Gibril Baldé anunciou hoje que até 17 de fevereiro foram recenseados 884.134 eleitores no território nacional para as legislativas de 04 de junho.