Os casinos arrecadaram mais de 19,7 mil milhões de patacas (2,37 mil milhões de euros) em fevereiro, de acordo com dados da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) da região.

Um valor que superou as expectativas dos analistas.

Numa nota divulgada na quarta-feira, a empresa CreditSights, que faz parte do grupo da agência de notação financeira Fitch, disse que não tomava como certo um aumento homólogo nas receitas dos casinos do território em fevereiro.

Em janeiro, os casinos de Macau tinham arrecadado menos de 18,3 mil milhões de patacas (2,19 mil milhões de euros), uma queda de 5,6% em relação ao mesmo período de 2024.

Mas, com a recuperação em fevereiro, o setor do jogo acabou por garantir o melhor arranque do ano desde 2019, antes do início da pandemia de covid--19.

Nos primeiros dois meses do ano, os casinos de Macau registaram receitas totais de quase 38 mil milhões de patacas (4,56 mil milhões de euros), mais 0,5% do que no mesmo período de 2024.

Este valor representa 75,5% do acumulado nos dois primeiros meses de 2019.

Ainda assim, o arranque do ano ficou aquém das expectativas dos analistas da empresa JP Morgan Securities, que em 20 de janeiro previram que as receitas do jogo em Macau iriam subir até 2% em termos anuais em janeiro e fevereiro.

Fevereiro incluiu grande parte da chamada 'semana dourada' do Ano Novo Lunar, uma época alta para o turismo em Macau. Este período de feriados na China continental, que varia consoante o calendário lunar, decorreu este ano entre 28 de janeiro e 04 de fevereiro.

Em 17 de janeiro, a diretora dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes, disse que esperava uma média diária de 185 mil visitantes durante a 'semana dourada'.

Mas, de acordo com dados da Polícia de Segurança Pública de Macau, entre 28 de janeiro e 04 de fevereiro entraram na região semiautónoma chinesa, em média, mais de 163.700 turistas por dia.

No total, quase 1,31 milhões de pessoas visitaram Macau durante a 'semana dourada' do Ano Novo Lunar, menos 3,5% do que no mesmo período de feriados do ano passado.

Macau fechou 2024 com receitas totais de jogo de 226,8 mil milhões de patacas (27,4 mil milhões de euros), mais 23,9% do que em 2022, mas apenas 73,2% do registado em 2019, antes da pandemia de covid-19.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

