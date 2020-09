Recapturado com nome falso e na cadeia suspeito de homicídio de procurador moçambicano

Um arguido procurado há quatro anos pela justiça moçambicana por alegado envolvimento no homicídio de um procurador foi recapturado numa cadeia do centro do país com uma identidade falsa e a cumprir pena por outro crime, anunciaram as autoridades.