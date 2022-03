A informação foi avançada pela agência notícias saudita SPA, que cita a aliança militar liderada por Riade.

Apesar dos ataques, não foram reportadas quaisquer baixas.

A Arábia Saudita também intercetou um míssil balístico que tinha como alvo Jazan, no sudoeste do país, bem como outro ataque destinado a atingir uma fábrica de gás liquefeito da companhia petrolífera estatal em Yanbu, no Mar Vermelho, também segundo a SPA.

Os ataques constituem uma rejeição dos esforços e iniciativas de paz propostos pelo Conselho de Cooperação para os Estados Árabes do Golfo (CCG) para pôr fim à guerra que eclodiu em 2015.

"O apelo ao diálogo por parte dos países que lideram a agressão vem da capital que a lidera", disse o chefe do Governo de Salvação Nacional do Iémen, Abdulaziz bin Habtur, numa resposta à proposta do CCG.

A aliança militar liderada por Riade, que tem apoiado o Governo internacionalmente reconhecido contra os rebeldes houthi desde 2015, disse que "estes ataques hostis são uma rejeição dos esforços e iniciativas de paz".

JMC // VQ

Lusa/Fim