Integrado na seleção oficial do LEFFEST, o júri atribuiu o prémio máximo ao cineasta dissidente Mohammad Rasoulof, que esteve em Lisboa com um filme que conquistou, em maio, o prémio da crítica internacional e o do Júri Ecuménico no Festival do Cinema de Cannes.

"As sementes da figueira selvagem" é um filme sobre os problemas internos de uma família iraniana devido à profissão do pai, um juiz de instrução, no contexto dos protestos pela morte da jovem Mahsa Amini, em 2022, depois de ter sido detida por não usar corretamente o véu islâmico.

Considerado uma das vozes do cinema iraniano de oposição ao regime conservador islâmico de Teerão, juntamente com cineastas como Jafar Panahi e Saeed Roustaee, Mohammad Rasoulof pôde apresentar o filme em Cannes depois de ter fugido do seu país para a Alemanha, para evitar uma pena de prisão de oito anos.

Em Lisboa, onde Rasoulouf teve oportunidade de falar com o público sobre o filme, o LEFFEST atribuiu ainda o Grande Prémio do Júri, em 'ex-aequo', aos filmes "The Shrouds", do realizador canadiano David Cronenberg, e "Rendez-vous avec Pol Pot", do cambojano Rithy Panh, tendo ambos também marcado presença no festival.

O realizador chinês Guan Hu venceu o prémio especial com o filme "Black Dog".

O júri, presidido pelo realizador italiano Mario Martone, decidiu ainda atribuir o prémio de melhor interpretação feminina ao conjunto das atrizes do filme "Vermiglio", da realizadora Maura Delpero: Martina Scrinzi, Roberta Rovelli, Carlotta Gamba, Rachele Potrich, Anna Thaler, Orietta Notari e Sara Serraiocco.

O prémio de melhor interpretação masculina foi para Karim Leklou, pela prestação em "Le roman de Jim", dos realizadores franceses Arnaud Larrieu e Jean-Marie Larrieu.

O prémio Revelação foi repartido pelo realizador inglês Rich Peppiatt ("Kneecap") e pelo francês Jonathan Millet ("Les Fantômes").

A 18ª. edição do festival LEFFEST termina no domingo, com a programação a encerrar com a antestreia de "Here", de Robert Zemeckis, protagonizado por Tom Hanks e Robin Wright, e inspirado numa banda desenhada de Richard McGuire.

