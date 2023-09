"A realidade concreta desmascara por completo o discurso propagandístico que o PSD/CDS tem vindo a impor, uma determinada narrativa de sucesso económico", afirmou o candidato no âmbito da iniciativa de campanha eleitoral, no sítio do Garachico, nas zonas do concelho de Câmara de Lobos, contíguo a oeste do Funchal.

Edgar Silva mencionou que o presidente do Governo Regional (PSD/CDS), Miguel Albuquerque - que se recandidata para um terceiro mandato nas eleições regionais -, tem vindo a apontar "indicadores económicos muito positivos" de "uma região estatisticamente rica" que, na realidade, é "profundamente desigual".

"E o Governo [Regional] tem toda uma narrativa que é desmentida pela realidade concreta da vida das populações", reforçou, apontando que a situação nestes lugares evidencia "que esta é uma ilha de contrastes, de profundas injustiças que desmentem toda essa propaganda dos governantes".

Edgar Silva disse que nestes "lugares do povo das ultraperiferias", a vida concreta é "dura, árdua e até brutalmente violenta, sendo feita de um mundo de grandes disparidades que os governantes tentam mas não conseguem esconder".

"E são sobretudo estas desigualdade e injustiças que existem na Madeira, que são escandalosas, que estamos nesta iniciativa a denunciar", vincou.

Na opinião do cabeça de lista da CDU, "no Garachico falta tudo" e falou do problema dos esgotos que correm a céu aberto.

Segundo o candidato, mesmo depois de terem vindo muitos milhões da União Europeia para a resolução de problemas, estes persistem porque "o Governo Regional não direcionou para aqui o investimento".

"Até o pouco que havia, equipamento público e escolas, foram desativados, abandonando a população, afundando mais a violência e a brutalidade, da dureza da vida aqui nestas zonas", referiu.

Nesta iniciativa interveio também a candidata Carolina Cardoso, que falou das "promessas que têm mais de 20 anos do saneamento básico que continuam por resolver" e do pouco que foi feito nestas zonas, onde a pouca rede de saneamento básico que existe tem apresentado ruturas, sendo necessário que sejam enviados carros para desentupir os esgotos que estão a céu aberto.

Por seu turno, o candidato Ricardo Lume, que foi deputado na legislatura que terminou, apelou ao voto na CDU para reforçar a "voz" desta força política em defesa das populações que enfrentam estes problemas no parlamento regional.

O candidato afirmou que "o povo das zonas altas não pode ficar esquecido", realçando que existe "um outro caminho e as pessoas não estão condenadas a estas desigualdades e as estas injustiças".

As legislativas da Madeira decorrem em 24 de setembro, com 13 candidaturas a disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único.

PTP, JPP, BE, PS, Chega, RIR, MPT, ADN, PSD/CDS-PP (coligação Somos Madeira), PAN, Livre, CDU (PCP/PEV) e IL são as forças políticas que se apresentam a votos.

Nas anteriores regionais, em 2019, os sociais-democratas elegeram 21 deputados, perdendo pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976, e formaram um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados). O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.

