O aeroporto estava fechado desde quinta-feira devido já à atividade vulcânica do Monte Ruang, localizado no norte da Indonésia.

Hoje, a agência de Gestão de Catástrofes da Indonésia baixou o nível de alerta do vulcão de quatro, o segundo nível mais elevado, para três, mas avisou que os residentes continuavam a ter de permanecer a pelo menos quatro quilómetros de distância da montanha.

Mais de 3.000 habitantes foram retirados desde quinta-feira devido ao risco proveniente das cinzas, queda de pedras, nuvens vulcânicas quentes e hipótese de tsunami.

O perigo continua com a possibilidade de erupções de menor escala, que podem causar deslizamentos de rochas e outros danos na área imediata do vulcão.

As autoridades abriram o aeroporto depois de as imagens de satélite terem mostrado que as chuvas tinham arrastado as cinzas vulcânicas que cobriam a pista.

A Indonésia, um arquipélago com 270 milhões de habitantes, tem 120 vulcões ativos.

A Indonésia é propensa à atividade vulcânica porque se situa ao longo do "Anel de Fogo", uma série de falhas sísmicas em forma de ferradura à volta do Oceano Pacífico.

Um vulcão isolado, localizado no norte da Indonésia, voltou a entrar em erupção na sexta-feira hoje, poucos dias após a atividade vulcânica no local ter obrigado à retirada de vários milhares de habitantes de uma ilha vizinha, noticiou a imprensa internacional.

SB // SB

Lusa/Fim