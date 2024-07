Luanda, 30 jul 2024 (Lusa) -- A Republica Democrática do Congo (RD Congo) e o Ruanda acordaram hoje em Luanda um cessar fogo que vai vigorar a partir da meia noite de 4 de agosto de 2024, foi hoje divulgado.

A decisão , divulgada pela secretaria de imprensa da presidência angolana, foi tomada hoje no âmbito da segunda reunião ministerial entre os dois países, mediada por Angola

O cessar-fogo hoje acordado em Luanda será supervisionado pelo Mecanismo de Verificação Ad Hoc reforçado.

Antes do início das conversações, as delegações chefiadas pelos chefes da diplomacia da RD Congo e do Ruanda estiveram no Palácio Presidencial, em Luanda, onde foram recebidas pelo Presidente angolano, João Lourenço, mandatado pela União Africana para mediar o processo de paz na República Democrática do Congo.

