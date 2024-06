Em comunicado, a promotora Música no Coração revelou que o músico vai atuar no Coliseu do Porto, no dia 22 de março de 2025, seguindo-se um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 29 de março.

"Passados treze anos após editar 'Recomeço', o seu primeiro projeto, e quatro anos depois de editar o álbum 'Mais Antigo', o cantor e compositor prepara-se agora para entregar aos seus fãs uma viagem pela sua vastíssima obra, ele que cada vez mais se tem destacado como um dos artistas nacionais com um público mais fiel", pode ler-se no comunicado.

Natural de Algueirão-Mem Martins, no concelho de Sintra, distrito de Lisboa, Bispo começou a fazer música em 2003, mas só em 2012 lançou o primeiro trabalho, a 'mixtape' "Recomeço", tendo editado três anos depois o primeiro álbum de originais, "Desde a Origem", que já contou com Sam The Kid e Maze.

Com várias colaborações no percurso musical, Bispo editou o segundo disco, "Mais Antigo", em 2020, no qual se contam temas como "Essa Saia", com Ivandro, "NÓS2", com Deezy, ou "Verdadeiro", com Piri.

Os bilhetes para os concertos nos coliseus já estão à venda, por valores entre 24 e 28 euros em Lisboa e 23 e 28 euros no Porto.

