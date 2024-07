Papillon, o 'rapper' Rui Pereira, "um dos grandes valores da nova música portuguesa", tomará o lugar de 21 Savage no palco principal do festival esta noite, reforçando a presença nacional e antecedendo a entrada em cena do cabeça de cartaz Slow J.

Os bilhetes diários para hoje "serão válidos também para sábado, dia 20, bastando guardar o bilhete e apresentá-lo à entrada", acrescenta a promotora.

Em caso de optarem pelo reembolso, os portadores de bilhetes com a data de 19 julho "podem solicitá-lo a partir da próxima segunda-feira", dia 22, "até ao dia 18 de agosto, no local onde o adquiriram e mediante apresentação do bilhete válido e não utilizado", acrescenta a Música no Coração.

O concerto de 21 Savage, que se estreava em Portugal no segundo dia do 28.º festival Super Bock Super Rock (SBSR), a decorrer na Herdade da Cabeça da Flauta, fazia parte da digressão do álbum "American Dream", editado no início deste ano.

Hoje, no palco principal do SBSR, além de Papillon, atuam também Mahalia, Slow J e o DJ Black Coffee.

O cartaz do segundo dia do festival inclui ainda atuações de Kenny Mason, Mabel, Aminé, Gryffin, Yen Sung e Chromeo, em formato DJ set.

Para se chegar ao festival, a organização recomenda o uso de transportes públicos.

Até sábado a organização tem autocarros gratuitos para a praia do Meco, entre as 10:00 e as 19:00.

Mais informações sobre a 28.ª edição do SBSR podem ser consultadas no 'site' oficial do festival em www.superbocksuperrock.pt

MAG (JRS) // CC

Lusa/Fim