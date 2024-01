Depois de uma primeira parte sem golos, o segundo tempo arrancou com o golo do defesa luso, logo aos 46, e o marcador não mexeu mais até ao final, permitindo aos 'bávaros' encurtar a distância para o líder Bayer Leverkusen.

O Bayern Munique soma agora 44 pontos, menos quatro do que o Bayer Leverkusen, enquanto o Union Berlim, que contou com o internacional sub-21 português Diogo Leite a titular, está no 15.º posto da Bundesliga, com 14 pontos, apenas mais três do que os três últimos (que ocupam os lugares de despromoção), Mainz, Colónia e Darmstadt.

