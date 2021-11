Paulo Rangel formalizou hoje a sua candidatura à liderança ao PSD, com a entrega de 2.600 assinaturas - muito acima do que as 1.500 necessárias e mais do que as 1.700/1.800 apresentadas por Rui Rio -, numa iniciativa em que esteve acompanhado de apoiantes como Miguel Pinto Luz, António Leitão Amaro ou Margarida Balseiro Lopes, bem como do diretor de campanha, Pedro Esteves, e do mandatário financeiro, Gonçalo Reis.

Na mesma ocasião, foi também entregue o orçamento de campanha, que rondará os 70 mil euros, contra os 31 mil euros apresentados pela candidatura de Rui Rio, que não fez volta nacional paras as eleições internas do próximo sábado com o argumento de se concentrar na oposição ao Governo de António Costa.

SMA // SF

Lusa/fim