Rangel encontrou-se com Zelensky em Kiev

Kiev, Ucrânia, 14 mar 2025 (Lusa) - O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, encontrou-se hoje com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com quem abordou o possível papel de Portugal no setor da educação do país durante a reconstrução pós-guerra.