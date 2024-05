"Quanto a uma eventual, possível, falada visita do Presidente [Volodymyr] Zelensky a Portugal, eu não vou dizer rigorosamente nada", disse Rangel, argumentando com questões de segurança.

O ministro falava em Madrid, ao lado do homólogo espanhol, José Manuel Albares, com quem hoje se reuniu.

Sobre o acordo com a Ucrânia, que já foi anunciado pelo governo anterior, em julho de 2023, após uma cimeira da NATO (a organização de Defesa de paíseseuropeus e da América do Norte), Rangel disse que "os serviços diplomáticos" continuam a trabalhar no documento "até haver uma versão final em condições de ser assinada", sem dar mais detalhes.

Está em causa um acordo bilateral de Portugal com a Ucrânia, em linha com outros que Kiev já asssinou ou se prepara para assinar com outros países. O objetivo é dar dar mais garantias de segurança à Ucrânia, com apoio militar e financeiro a longo prazo.

Rangel confirmou hoje que falou num domingo, numa "conversação até longa" com o homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, e reiterou que "o acordo está a avançar".

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, confirmou hoje em Lisboa que a visita do Presidente da Ucrânia a Portugal "está a ser preparada", sem adiantar mais pormenores sobre a data ou programa da deslocação.

"A visita está a ser preparada com a reserva que é suposto ter e já se verá, a muito curto trecho, como tudo acontecerá", disse o ministro da Defesa aos jornalistas.

A deslocação de Volodymyr Zelensky a Portugal foi avançada na segunda-feira pela SIC, referindo ainda que o chefe de Estado ucraniano também deveria deslocar-se a Espanha para assinar acordos bilaterais de segurança, uma deslocação hoje confirmada e que ocorrerá na próxima sexta-feira.

O palácio real espanhol anunciou que Volodymyr Zelensky, é aguardado na sexta-feira em Madrid para uma visita oficial.

Zelensky será recebido pelo rei Filipe VI antes de um almoço oficial organizado em sua honra pelo palácio real de Madrid, indica a agenda do palácio.

Segundo o diário El País, esta visita será assinalada pela assinatura de um acordo destinado a garantir apoio militar de Madrid a Kiev.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares, recusou também, como fez Rangel, comentar ou dar detalhes da visita de Zelensky ao país.

Os dois ministros reiteraram e garantiram o apoio "indefetível" (Rangel) de Portugal e Espanha, e por "tanto tempo quanto necessário" (Albares) à Ucrânia, sequência do ataque militar russo de fevereiro de 2022.

