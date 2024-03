"Esta é mais uma grande demonstração de força. Começámos a campanha com um grandioso comício no Porto e hoje estão as ruas cheias em Lisboa. Tenho dito que a CDU está a crescer, está a alargar. Dúvidas houvesse, está aqui a demonstração clara disso", afirmou Paulo Raimundo, à frente da arruada com destino ao Rossio, onde decorre o comício de hoje e marcam presença os antigos líderes comunistas Jerónimo de Sousa e Carlos Carvalhas.

Em declarações aos jornalistas, Raimundo rejeitou que a presença dos anteriores secretários-gerais seja uma resposta aos outros partidos que já levaram os seus antigos líderes até à campanha, como a AD ou o PS, mas frisou ter "muito orgulho" em contar com os seus antecessores na liderança comunista.

"O que os outros partidos não trouxeram foram as soluções para o país. Nós estamos a trazer tudo isso para a campanha. Contamos com todos e fico com muito gosto que os meus camaradas Jerónimo de Sousa e Carlos Carvalhas estejam hoje aqui. Mas têm estado pelo país fora a fazer campanha, não têm é estado a acompanhar o secretário-geral até agora. Vão estar aí hoje e é com muito orgulho que os recebo na campanha", declarou.

