"Os direitos das mulheres não são nem podem ser assegurados, como se vê todos os dias, na prática, pela política de direita, venha ela de onde vier", afirmou Paulo Raimundo, numa sessão evocativa do Dia Internacional da Mulher, realizada em Vila Nova de Gaia.

No último dia da campanha eleitoral, que a CDU encerra a norte com duas iniciativas no distrito do Porto e um comício de encerramento no distrito de Braga, o líder comunista atirou ainda aos outros partidos por, no seu entender, apenas hoje se preocuparem com a igualdade, denunciando também o fosso salarial entre homens e mulheres.

"Todos enchem e vão encher hoje a boca com a igualdade, mas, na prática, pelas suas opções, todos eles são responsáveis pela situação a que chegámos. Hoje, estamos perante um alargar da discriminação salarial entre homens e mulheres. Não há nada que justifique isto; resolvendo isto, resolvemos uma parte importante da igualdade e dos problemas. A trabalho igual, salário igual. Isto, sim, é também cumprir Abril", referiu.

