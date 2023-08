Os 12 radares de velocidade média vão fiscalizar as autoestradas A1 (Santarém e Mealhada), A3 (Braga e Trofa), A25 (Águeda) e A42 (Paços de Ferreira), nos itinerários complementares IC2 (Loures e Rio Maior, este último em data ainda por definir) e IC19 (Sintra) e nas estradas nacionais EN10 (Montijo e Vila Franca de Xira), EN109 (Figueira da Foz) e EN211 (Marco de Canaveses).

Os restantes 25 radares destinam-se a medir a velocidade instantânea e a sua atividade vai centrar-se no controlo de estradas nacionais.

Entre os locais controlados a partir de 01 de setembro estão: A1 (dois em Vila Nova de Gaia), A2 (Albufeira), A44 (Vila Nova de Gaia), A7 (dois em Guimarães), EN101 (Guimarães), EN103 (Barcelos), EN105 (Santo Tirso), EN109 (Figueira da Foz), EN119 (Benavente), EN125 (Faro), EN14 (Maia), EN18 (Belmonte), EN206 (Fafe), EN234 (Nelas), EN251 (Coruche), EN252 (dois radares em Palmela), EN260 (Beja), EN5 (Montijo), IC17 (Loures), IC2 (Águeda) e IP7 (Lisboa).

Além destes radares, há mais 25 que serão ativados em "data a anunciar", segundo avançou a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) ao Jornal de Notícias, o que perfaz um total de 62 novos mecanismos de controlo e que se juntam aos 61 radares já existentes, elevando para 123 o número de radares de velocidade.

O reforço do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO), sob a gestão da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), foi apresentado hoje no âmbito da campanha "Os radares salvam vidas", no Montijo, e contou com a presença da secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.

