As 1.754 análises realizadas na Região apenas apuraram casos na ilha de São Miguel, todos resultantes de transmissão comunitária, dois dos 19 no concelho de Ponta Delgada, e os restantes 17 no concelho da Ribeira Grande, concentrados na vila de Rabo de Peixe.

Oito pessoas recuperaram da doença, sendo seis justamente naquela vila piscatória e duas no Pico.

A freguesia de Rabo de Peixe, com cerca de 10 mil habitantes, encontra-se sob uma cerca sanitária que foi redefinida geograficamente e que agora está concentrada na zona piscatória daquela vila.

De acordo com a Autoridade de Saúde, "só do rastreio em massa à comunidade escolar de Rabo de Peixe resultaram 21 novos casos positivos, de 1.454 testes efetuados entre os dias 25 e 27 de fevereiro".

Não existem internamentos nos Açores e são 864 as vigilâncias ativas, continuando também ativa a cadeia de transmissão local na ilha do Pico, somando a região 66 casos, sendo 58 em São Miguel, seis no Pico, um na Terceira e um no Faial.

Ou seja, nas ilhas das Flores, Corvo, São Jorge, Graciosa e Santa Maria não há casos da doença da covid-19.

Desde o início da pandemia da covid-19 foram diagnosticados 3.870 casos, recuperaram da doença 3.670 doentes e faleceram 29 pessoas.

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 2.526.075 pessoas em todo o mundo, desde que a Organização Mundial de Saúde registou o inicio da doença no final de dezembro de 2019, segundo informação recolhida hoje pela agência AFP.

Mais de 113.758.510 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, dos quais pelo menos 69.695.100 foram considerados curados.

Os números têm por base relatórios diários das autoridades de saúde de cada país e excluem revisões posteriores.

No sábado, foram registados mais 8.713 óbitos e 395.666 novos casos em todo o mundo. Os países que registaram o maior número de novos óbitos nos seus relatórios foram os Estados Unidos da América com 1.849 mortes, Brasil com 1.286 e o México com 783.

A Europa totalizou 850.906 mortes para 37.517.951 casos (dados de hoje às 11:00), América Latina e Caribe 676.702 mortes (21.320.087 casos), Estados Unidos e Canadá 533.947 mortes (29.418.237 casos), Ásia 256.035 mortes (16.114.471 casos), Médio Oriente 104.046 mortes (5.465.808 casos), África 103.490 mortes (3.889.614 casos) e Oceânia 949 mortes (32.344 casos).

