Heber López Vásquez, repórter do portal noticioso mexicano Noticias Web, foi morto no interior do seu automóvel, disse o procurador Arturo Calvo.

"Já efetuámos duas detenções e também temos as armas do crime", disse o procurador.

"Mesmo que tenhamos os dois executantes, não descartamos nenhuma pista que nos possa levar aos mandatários", acrescentou Arturo Calvo.

Heber López Vásquez é o quinto jornalista assassinado no México desde o início de 2022, segundo uma contagem da agência de notícias France-Presse baseada em dados da organização não-governamental (ONG) internacional Repórteres Sem Fronteiras (RSF).

Os jornalistas José Luis Gamboa Arenas, Lourdes Maldonado, Alfonso Margarito Martínez Esquivel e Roberto Toledo foram assassinados em janeiro no México.

O México é o país mais mortífero do continente americano e dos mais perigosos do mundo para os jornalistas, vulneráveis a represálias dos cartéis de drogas que operam em vários dos 32 estados do país, disse, no início do mês, a ONG Amnistia Internacional (AI).

"O Governo mexicano deve tomar medidas concretas, rápidas e eficazes para garantir a vida e a segurança das pessoas que exercem o jornalismo no México, bem como investigar estes assassínios", referiu a AI num comunicado.

Milhares de jornalistas em 47 cidades de todos os estados do México manifestaram-se, em janeiro, para exigir justiça e o fim da violência contra profissionais da comunicação social.

A ONG Artigo 19 indicou que pelo menos 143 jornalistas foram assassinados no país desde 2000, 28 dos quais desde que o Presidente mexicano, Andrés López Obrador, tomou posse em dezembro de 2018.

A Artigo 19 disse que se regista um ataque violento à imprensa a cada 12 horas no México.

Segundo os registos da ONG Campanha Emblema de Imprensa, 79 jornalistas foram assassinados em 29 países em 2021. O Afeganistão foi o país mais perigoso para a atividade jornalística, com 12 profissionais assassinados, seguido pelo México, com dez.

O México ocupa o 143.º lugar entre 180 países no Índice Mundial de Liberdade de Imprensa de 2021 da RSF.

