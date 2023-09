Queniana Beatrice Chepkoech estabelece novo recorde mundial nos 2.000 obstáculos

A queniana Beatrice Chepkoech estabeleceu hoje o novo recorde mundial na prova de 2.000 metros obstáculos, ao vencer em Zagreb, Croácia, no último evento do circuito continental de ouro, com o tempo de 5.47,42 minutos.