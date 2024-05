Num comício em Évora, Sebastião Bugalho disse querer fazer campanha com moderação e "sem ataques pessoais e remoques", mas deixou críticas à postura do PS, depois de os socialistas terem passado meses "a exigir a Luís Montenegro que não governasse com o Chega".

"Temos uma novidade que é um facto consumado: afinal quem não consegue governar sem a extrema-direita é o PS, quem afinal não consegue fazer uma campanha para as europeias sem a extrema-direita é o PS, quem não consegue aprovar nada no parlamento sem o Chega é o PS. Quem afinal não tem futuro na democracia portuguesa sem o Chega é o PS", acusou.

Tal como o presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, o cabeça de lista reconheceu que é difícil vencer as eleições europeias de dia 09 de junho.

"Eu não garanto nada, só o máximo de trabalho, capacidade e esperança" disse, mas avisou que será pior para o PS se perder as eleições de dia 09 porque "já perderam uma, já perderam duas, já perderam três", referindo-se às legislativas e regionais dos Açores e da Madeira.

SMA // JPS

Lusa/fim