De acordo com o jornal israelita Haaretz, os queixosos, incluindo os antigos chefes do Exército israelita Moshe Yaalon e Dan Halutz, sublinham os alegados conflitos de interesses de Netanyahu e argumentam que o primeiro-ministro se rege "pelos próprios interesses" em detrimento das necessidades dos cidadãos.

Além das referências ao processo por corrupção que afeta o primeiro-ministro, a queixa refere também a alegada deterioração do estado de saúde de Netanyahu, sublinhando que "tem de ser afastado do cargo".

O primeiro-ministro ainda não comentou o texto nem as especulações sobre o estado de saúde, embora uma equipa médica tenha garantido, a 01 de janeiro, que Netanyahu "tem uma saúde completamente normal".

O chefe do Executivo de Israel tem sido cada vez mais criticado pelas medidas governativas que defende assim como pela suposta responsabilidade nos atentados do Hamas de 07 de outubro do ano passado e que fizeram cerca de 1.200 mortos e 240 raptados em território israelita.

Na sequência dos ataques, o Exército israelita lançou uma ofensiva de grande escala contra Gaza.

As autoridades do enclave palestiniano, controladas pelo grupo Hamas, registaram mais de 27.000 mortos, até ao momento.

PSP // APN

Lusa/fim