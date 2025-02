O acidente ocorreu pouco depois da meia-noite na ponte de Chancay, 75 quilómetros a norte da capital peruana, numa estrada que liga o norte do país a Lima, provocando a morte do condutor e de um passageiro, bem como a hospitalização de 41 pessoas, segundo o Ministério da Saúde peruano.

"Mais de 50 polícias e 100 bombeiros estão a participar nas operações de salvamento", afirmou o Ministério do Interior do Peru.

O autocarro de dois andares, que transportava mais de 50 passageiros, viajava da cidade portuária de Chimbote, no norte do país, com destino a Lima.

"A ponte caiu devido a uma falha estrutural, principalmente no pilar central da ponte, que tem 60 metros de comprimento", disse Cecilia Martino, vice-diretora de riscos de desastres do município de Huaral, à rádio peruana RPP.

A ponte data da década de 1960 e, de acordo com vários meios de comunicação, as fundações da sua estrutura foram danificadas pelas águas do rio Chancay.

JYFR // JMR

Lusa/Fim