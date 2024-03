Em comunicado, a autarquia transmontana indica que "na sequência da queda de neve, desde o início da manhã, o Serviço Municipal de Proteção Civil delineou previamente um plano de operações com vista a minimizar os constrangimentos resultantes das condições adversas, de modo a permitir a circulação de pessoas e viaturas, com a segurança possível".

A operação de intervenção teve início durante a madrugada, alocando recursos para minimizar os efeitos da neve e do gelo no concelho com duas viaturas limpa neves, dois espalhadores de sal, quatro viaturas de apoio e 20 funcionários municipais, em articulação com bombeiros, GNR e comando Sub-regional das Terras de Trás-os-Montes.

"Está a ser dado cumprimento ao Plano de Intervenção Neve e Gelo (PING), garantindo a desobstrução das vias no meio rural, uma vez que na área urbana não se verificaram constrangimentos, sendo necessária, no entanto, uma condução e circulação preventivas, tanto no meio rural, os transportes públicos encontram-se a circular de forma condicionada, à exceção das zonas do concelho como Serapicos, Rebordãos, Alimonde, Terroso e Rio de Onor, onde, para já, não estão a circular com normalidade",

A mesma nota dá conta de que os estabelecimentos de ensino encontram-se a funcionar e que as previsões apontam para um agravamento das condições climatéricas a partir do período da tarde.

Considerando que "não é possível garantir a resolução imediata das dificuldades originadas pelas condições atmosféricas adversas e atendendo à elevada extensão do concelho", a autarquia pede "a colaboração dos cidadãos no cumprimento das regras mínimas e orientações gerais e específicas de proteção civil".

O município apela também à contribuição de cada pessoa na limpeza e desobstrução dos acessos às habitações.

Seis distritos de Portugal continental estão sob aviso laranja devido à queda de neve pelo menos até às 12:00 de hoje, enquanto a chuva, vento forte e agitação marítima afetam até domingo sobretudo o Centro e Norte.

