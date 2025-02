Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, os troços Piornos (Covilhã)-Torre, Torre-Torre e Torre-Lagoa Comprida (Seia) fecharam ao trânsito cerca das 17:30 devido à queda de neve.

Não é possível antever quando poderá ocorrer a reabertura da via que atravessa o ponto mais alto da Serra da Estrela, já que as previsões apontam para condições meteorológicas adversas, com formação de gelo durante a noite e o dia de amanhã.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que a queda de neve continue no sábado acima dos 1.400/1.600 metros de altitude.

