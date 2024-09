Queda de árvores causada pela tempestade Bebinca faz seis mortos nas Filipinas

Seis pessoas, entre as quais quatro crianças, morreram devido à queda de árvores causada pela tempestade tropical Bebinca, que atingiu o centro e sul das Filipinas na sexta-feira com ventos fortes e causando inundações, anunciaram hoje as autoridades.