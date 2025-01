De acordo com as escalas de urgência do SNS, estão hoje encerrados os serviços de urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, o Hospital São Bernardo, em Setúbal, e do Hospital Santo André, em Leiria.

Estes hospitais mantêm também no domingo fechados os serviços de urgência de Obstetrícia e Ginecologia, a que acresce o encerramento do serviço d Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Distrital das Caldas da Rainha.

Também está hoje e domingo encerrada a urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, enquanto a do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) está reservada às urgências internas e aos casos referenciados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), entre as 00:00 e as 08:00 e as 20:00 e as 24:00.

Hoje vão estão abertas 146 urgências em Portugal continental, indicam os dados, segundo os quais vão estar a funcionar 13 urgências de Ginecologia e Obstetrícia que estão integradas no projeto-piloto que obriga as utentes a ligarem para a Linha SNS 24 antes de se dirigirem ao hospital.

Esta informação é extraída do Sistema de Dados Mestres e atualizada, permanentemente, pelas unidades de saúde.

As autoridades de saúde apelam aos utentes para ligarem sempre para a Linha SNS 24 antes de se deslocarem a um serviço de urgência.

