As vítimas mortais são de nacionalidade moçambicana, com idades entre 32 e 65 anos, refere a nota de atualização de dados sobre a pandemia do Ministério da Saúde.

Os novos óbitos, declarados nos últimos três dias, elevam o total de mortes para 888, acrescenta a nota.

Os 869 novos casos elevam o cumulativo de infeções já registadas no país desde março do último ano para 78.074, 91 % dos quais recuperados.

Um total de 604.427 casos suspeitos foram testados em Moçambique, 3.723 dos quais nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.957.862 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 182,5 milhões de casos de infeção, segundo o balanço mais recente feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

