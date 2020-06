Em comunicado, o IPO informou que já foram identificados 34 casos de infeção no Serviço de Hematologia, mais quatro em relação aos últimos dados, avançados na sexta-feira.

Entre os quatro novos casos, três foram testados em outros hospitais - em Faro, Évora e Covilhã - depois de terem estado internados no IPO de Lisboa e um foi testado no instituto, tratando-se todos de utentes.

O IPO Lisboa adianta ainda que entre os 18 doentes testados e diagnosticados no IPO, sete estão a recuperar em casa e 11 estão internados em outros hospitais: três no Curry Cabral, cinco em Santa Maria, um em Setúbal e dois no Hospital Amadora Sintra.

O doente que na semana passada estava internado nos cuidados intensivos já está em enfermaria.

Entre os profissionais, não foram registados novos casos, mantendo-se os 13 identificados até sexta-feira.

Desde o início da pandemia, já foram confirmados 92 casos no IPO Lisboa, 42 dos quais profissionais, 35 doentes e 15 prestadores externos.

