Desde a eclosão da cólera no distrito são contabilizados 161 casos cumulativos da doença, avançou à imprensa o diretor provincial da saúde de Nampula, Fernando Mitano.

"Destes 161 casos de cólera, infelizmente nós tivemos quatro óbitos, três na comunidade e um no centro de saúde. Esta tem sido uma grande preocupação para nós, porque estamos numa época chuvosa e neste momento a situação em Mogovolas está circunscrita exatamente naquelas comunidades da vila de Nametil", disse o diretor provincial da saúde.

Fernando Mitano avançou ainda que estão internados nove pacientes no centro de tratamento da cólera, em Nametil.

"Nós temos um centro de tratamento da cólera onde nós internamos e tratamos as pessoas lá, as pessoas estão a ter alta a partir de lá, temos medicamentos suficientes para isso e temos técnicos 24 horas", explicou Fernando Mitano, acrescentando que aquela unidade é a única ativa no distrito.

De acordo com último relatório sobre a progressão da doença, elaborado pelo Ministério da Saúde e com dados desde 01 de outubro de 2023, início do atual surto, até 14 de julho, registou-se um acumulado de 16.506 infetados e 38 mortos, com uma taxa de letalidade que se mantém em 0,2%, em todo o país.

Até então, desse total, 5.658 casos tinham sido reportados pela província de Nampula, com 15 óbitos, seguindo-se 2.873 em Tete, com 10 óbitos, e 2.327 em Cabo Delgado com uma morte.

