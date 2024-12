Este balanço da Guarda Nacional Republicana (GNR) respeitante ao período entre as 00:00 do dia 27 de dezembro de 2024 e as 23:59 do dia 28 de dezembro de 2024 dá ainda conta de que a contraordenação mais detetada foi o excesso de velocidade.

A GNR especifica que as quatro mortes ocorreram no sábado, entre as 14:00 e as 20:30, uma em resultado de uma colisão entre um automóvel e um motociclo, em Pontes (Setúbal), outra na sequência de um despiste de um trator agrícola, em Aguadeira (Viseu), a terceira devido também a um despiste de um carro, em Colmeias (Leiria), e a última, novamente por despiste, mas de um motociclo, em Cascais (Lisboa).

Durante esta operação especial, a GNR fiscalizou 23.064 condutores, tendo detetado 128 pessoas a conduzir com excesso de álcool no sangue, mais de metade das quais (78) foram detidas por conduzirem com uma taxa igual ou superior a 1,2 gr/l.

Os militares da GNR detiveram ainda 44 pessoas a conduzir sem habilitação legal.

Das 4.868 contraordenações rodoviárias detetadas, 928 foram por excesso de velocidade, 50 por excesso de álcool, 148 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças, 74 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 452 por falta de inspeção periódica obrigatória e 160 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A GNR dá conta de que continuará a dar prioridade à fiscalização de casos de condução sob efeito de álcool e de drogas, excesso de velocidade, utilização de telemóvel durante a condução, utilização incorreta de cinto de segurança, falta de inspeção, falta de seguro e incorreta execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem.

