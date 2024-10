Quatro jornalistas russos começam a ser julgados por terem colaborado com Navalny

O julgamento de quatro jornalistas russos, acusados dee terem colaborado com a organização classificada "extremista" do opositor do regime de Putin falecido na prisão Alexei Navalny, começou hoje em Moscovo, num contexto de repressão exacerbada no país.