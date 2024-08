De acordo com a informação publicada no Portal do SNS às 09:00, o maior impacto é sentido no Barreiro e Médio Tejo.

O Hospital Nossa Senhora do Rosário (Barreiro) é o único do país que têm dois serviços de urgência encerrados (Pediátrica e Obstetrícia e Ginecologia) e no Médio Tejo, os hospitais de Santarém e Dr. Manoel Constâncio (Abrantes) fecharam os serviços de Obstetrícia e Ginecologia.

No sul, o único condicionamento registado é no hospital de Portimão, que encerrou a Urgência de Obstetrícia.

Apesar de não existirem mais encerramentos, verificam-se vários condicionamentos, com unidades classificadas como referenciadas, serviços reservados às urgências internas e aos casos referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24.

O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) tem referenciadas as suas urgências de Obstetrícia e Ginecologia (todo o dia) e Pediátrica (00:00/08:00 e 20:00/24:00) e o Hospital São Francisco Xavier (Lisboa Ocidental) teve a sua Urgência de Obstetrícia e Ginecologia referenciada entre as 00:00 e as 09:00.

A Pediatria do Serviço de Atendimento de Pediatria de Viseu está também referenciada entre as 20:15 e 23:00 de hoje.

Já os serviços de Urgência de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria (Lisboa Central) e de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Orta (Almada) estão referenciados todo o dia apenas para receber casos indicados pelo INEM.

O Hospital de Santo André, em Leiria, reabriu hoje a urgência de Ginecologia e Obstetrícia após um encerramento de 17 dias por falta de médicos.

A Direção Executiva do SNS apela à população para "ligar sempre para a Linha SOS Grávida [808 24 24 24] antes de se deslocar a um serviço de urgência de Ginecologia".

