"Estes indivíduos furtavam algumas páginas dos livros de recibo para a emissão das autorizações para construção de obras ao nível dos distritos da cidade de Maputo, assim como falsificavam os talões de depósitos referentes aos pagamentos desses mesmos pedidos", disse Hilário Lole, porta-voz do Sernic na cidade de Maputo, durante uma conferência de imprensa.

Os homens, com idades entre 33 e 45 anos, são acusados pelos crimes de furto agravado, abuso de cargo ou função, associação criminosa e falsificação, disse o porta-voz, acrescentando que os funcionários são também suspeitos de falsificar os talões de depósito em pedidos de autorização do direito de uso e aproveitamento de terra.

Segundo o Sernic, as suspeitas surgiram durante uma inspeção feita pela autarquia de Maputo, na qual foram verificadas "algumas anomalias no departamento de finanças, de cadastro e outros setores de atribuição de direito de uso e aproveitamento de terra e autorização de construção".

"Dentre estes [detidos] há um que é identificado como alguém que ocupava uma certa posição de chefia e direção", acrescentou o porta-voz, sem avançar os prejuízos para o município de Maputo.

O porta-voz do Sernic referiu que decorrem ainda investigações, em coordenação com a autarquia de Maputo, suspeitando-se que haja mais funcionários envolvidos no caso.

