Os filmes portugueses conquistaram quatro dos nove galardões, nomeadamente o Prémio Melhor Longa-Metragem de Animação Ibero-americana para "Nayola", de José Miguel Ribeiro, e Prémio Melhor Curta-Metragem para "O Homem do Lixo", de Laura Gonçalves, anunciou a organização na divulgação do palmarés.

"Nayola" é uma visão do impacto da guerra civil de Angola em três gerações de mulheres e estava nomeada naquela categoria e também para o Prémio Quirino de melhor desenvolvimento visual.

"O Homem do Lixo", sublinhou a organização do certame, em comunicado, "reflete a poesia, a nostalgia e a marca autoral que caracterizam a animação portuguesa das últimas décadas", relatando a história do Tio Botão, um homem capaz de transformar lixo em tesouros.

Também a curta-metragem portuguesa "Ice Merchants", de João Gonzalez, sobre laços familiares e perda, que tinha sido este ano nomeada para os Óscares, recebeu o Prémio Melhor Desenvolvimento Visual de Obra de Animação Ibero-americana.

O Prémio Melhor Desenho de Som e Música Original de Obra de Animação Ibero-americana foi atribuído a outra obra portuguesa: "Garrano" dirigido por David Doutel e Vasco Sá, e produzida por Bap -- Animation Studios, Art Shot (Portugal, Lituania).

Além das obras portuguesas, também foram distinguidos trabalhos da Espanha e da Argentina, nomeadamente o Prémio Melhor Série, conquistado pela espanhola "Jasmine & Jambo" de Silvia Cortés, uma série que procura explicar conceitos e géneros musicais para o público pré-escolar através das aventuras de dois amigos apaixonados pela música.

O filme argentino "Este perro está raro", de Facundo Quiroga, Juan Nadalino e Sebastian García, foi reconhecido como Melhor Animação Sob Encomenda.

A lista de ganhadores incluiu ainda a curta-metragem argentina em ´stop motion´ "Pasajero" de Juan Pablo Zaramella, vencedor do Prémio de Melhor Design de Animação.

Os vencedores foram selecionados por um júri internacional integrado por Andrea Fernández, Julio Bonet, Risa Cohen, Robert Jaszczurowski e Simón Wilches-Castro.

A cerimónia de entrega dos Prémios Quirino decorreu no Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna, em Tenerife.

Os Prémios Quirino foram criados em 2018, para reconhecer a produção de quem trabalha no cinema de animação do espaço ibero-americano, dos dois lados do Atlântico.

Mais de 20 países, incluindo Portugal, estiveram na criação destes prémios, batizados em homenagem ao realizador italo-argentino Quirino Cristiani.

A par da cerimónia dos prémios, os Quirino incluíram uma série de atividades em torno da animação, nomeadamente um fórum, debates e um espaço de negócios.

