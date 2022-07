Em declarações aos jornalistas no final da reunião, por videoconferência, com membros de outras áreas governativas para avaliar as condições meteorológicas e do risco de incêndio, José Luís Carneiro referiu que foi decidido "manter o nível de risco e de perigosidade nos termos em que vinha sendo feito até ao dia de hoje", tendo já ficado agendada uma reavaliação para quarta-feira.

"Está previsto para terça-feira, devido ao aumento do risco de incêndio, que a Autoridade Nacional Emergência e de Proteção Civil venha a determinar a implementação do estado de alerta especial vermelho para os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu e para aqueles em que se vier a julgar necessário em função das alterações meteorológicas", anunciou.

Outra das decisões que foi tomada na reunião de hoje foi o reforço da "fiscalização e do patrulhamento dissuasores por parte da GNR, mas também das Forças Armadas", acrescentou o ministro.

