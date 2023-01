A operação decorreu na sequência de uma investigação ao tráfico de estupefacientes da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Faro e no cumprimento de mandados de detenção para quatro homens, entre os 23 e os 64 anos, indicou a polícia em comunicado.

Na mesma altura, foram efetuadas buscas domiciliárias às residências de outros seis suspeitos, tendo para uma das buscas sido acionada uma equipa tática do Grupo de Operações Especiais da PSP "face à avaliação do risco".

Durante a intervenção, foram apreendidos cerca de 25.600 euros que se encontravam no interior das residências dos suspeitos, lê-se na nota.

Os quatro detidos foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

Aquela força adiantou que "já haviam sido detidos outros cinco suspeitos pelo mesmo tipo de crime, durante a fase de inquérito" do processo.

De acordo com a PSP, a "megaoperação policial" foi desenvolvida em cooperação com a Polícia Judiciária, através da troca de informação criminal, "o que permitiu salvaguardar os interesses de todos os inquéritos" em investigação, com o apoio da GNR.

JPC // MAD

Lusa/Fim.