"Esses quatro homens foram presos" pela unidade policial antiterrorista porque são "suspeitos de estar envolvidos na comissão, preparação e instigação de atos de terrorismo", afirmou a Polícia Metropolitana, em comunicado.

Três suspeitos, com idades entre os 17, 27 e 31 anos, foram detidos no leste de Londres e um deles teve que ser hospitalizado após ter sido mordido no pé por um cão-polícia.

O quarto, um homem, de 32 anos, foi detido em Leicestershire, no centro de Inglaterra.

"Eles vão ficar sob custódia policial", enquanto as buscas prosseguem em Londres e Leicestershire, acrescentou a polícia.

O Reino Unido sofreu vários ataques mortais desde 2017. Em junho, um ataque à faca, considerado como "terrorista" pela polícia, provocou a morte de três pessoas em Reading, cidade a oeste de Londres.

